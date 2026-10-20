Turquie : Sergen Yalçın nommé sélectionneur avant d’affronter les Bleus

Sergen Yalçın a été nommé sélectionneur de l’équipe de Turquie pour prendre la suite de Vincenzo Montella. À 53 ans, l’ancien international turc s’est engagé pour quatre ans avec la Fédération turque de football. Formé au Beşiktaş, où il a lancé sa carrière professionnelle, il a également porté les maillots d’Istanbulspor, de Fenerbahçe, de Galatasaray et de Trabzonspor.

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda A Millî Takımımızın teknik direktörlüğü görevine Sergen Yalçın’ın getirilmesini kararlaştırdı. 53 yaşındaki teknik adam ve ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalanacak. 5 Kasım 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Sergen Yalçın, altyapısında futbola başladığı Beşiktaş’ta profesyonel oldu. Siyah-beyazlı takımda sergilediği performansla Türk futbolunun öne çıkan yetenekleri arasında yer alan Yalçın, futbolculuk kariyeri boyunca İstanbulspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını da giydi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinde oynayan ilk futbolcu ünvanını kazandı. La suite après cette publicité Kariyerinin son dönemlerini Etimesgut Şekerspor ve Eskişehirspor’da geçiren Yalçın; futbolculuğu döneminde Beşiktaş ile 4 lig ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray’da da 2 lig, bir de Türkiye Kupası’nı kazandı. 1993 Akdeniz Oyunları’nda şampiyon olan Ümit Millî Takımımızın kadrosunda yer alan Sergen Yalçın, A Millî Takım’daki ilk maçına ise 31 Ağustos 1994 tarihinde çıktı. 37 kez millî olan ve 5 gole imza atan Yalçın, 1996 ve 2000 Avrupa Şampiyonası’nda da forma giydi. La suite après cette publicité Oyunculuk döneminde elde ettiği başarıların ardından teknik direktör olarak Türk futboluna hizmet etmeyi sürdüren Sergen Yalçın, Beşiktaş altyapısında başladığı antrenörlük kariyerine Gaziantepspor (2 kez), Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş (2 kez) ve Antalyaspor’da devam etti. Yalçın, 2020/21 sezonunda ilk kez yönettiği Beşiktaş’ı Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğuna taşıdı. Bu başarısıyla, Beşiktaş’ın tarihinde Süper Lig’de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk ve tek isim oldu. Sergen Yalçın, kariyerinde yeni bir sayfa açarak kulüp düzeyinde edindiği tecrübeyi, Ay-Yıldızlı ekibimize aktaracak ve bundan böyle A Millî Futbol Takımımızın başarısı için çalışacak. La suite après cette publicité Türkiye Futbol Federasyonu olarak Yalçın’a yeni görevinde başarılar diliyor, bu kararın ülkemiz ve A Millî Takımımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) October 20, 2026

Après avoir raccroché les crampons, Yalçın a dirigé plusieurs clubs turcs, dont Sivasspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor et Beşiktaş. «Sergen Yalçın ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière et transmettra à notre équipe aux couleurs lune et étoile l’expérience acquise au niveau des clubs, tout en travaillant désormais pour le succès de notre Équipe nationale A de football», indique le communiqué. Il débutera par la réception de la Belgique, avant d’affronter l’Équipe de France, le 12 novembre prochain à Bordeaux.