Menu Rechercher
Commenter
Officiel UEFA Nations League

Turquie : Sergen Yalçın nommé sélectionneur avant d’affronter les Bleus

Par Samuel Zemour
2 min.
Drapeau de Turquie @Maxppp
Belgique 3-0 Turquie

Sergen Yalçın a été nommé sélectionneur de l’équipe de Turquie pour prendre la suite de Vincenzo Montella. À 53 ans, l’ancien international turc s’est engagé pour quatre ans avec la Fédération turque de football. Formé au Beşiktaş, où il a lancé sa carrière professionnelle, il a également porté les maillots d’Istanbulspor, de Fenerbahçe, de Galatasaray et de Trabzonspor.

La suite après cette publicité

Après avoir raccroché les crampons, Yalçın a dirigé plusieurs clubs turcs, dont Sivasspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor et Beşiktaş. «Sergen Yalçın ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière et transmettra à notre équipe aux couleurs lune et étoile l’expérience acquise au niveau des clubs, tout en travaillant désormais pour le succès de notre Équipe nationale A de football», indique le communiqué. Il débutera par la réception de la Belgique, avant d’affronter l’Équipe de France, le 12 novembre prochain à Bordeaux.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Turquie

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Turquie Flag Turquie
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier