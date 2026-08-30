Menu Rechercher
Commenter 11
Liga

Barça : l’arrivée de Gabriel Jesus ne change rien pour Julian Alvarez

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Julian Alvarez sur le banc de l'Atlético de Madrid @Maxppp

Le FC Barcelone va s’offrir Gabriel Jesus. Dans une opération surprise, les Catalans ont conclu, en attente de l’officialisation, la signature du joueur brésilien contre 10 millions d’euros. L’arrivée du Brésilien veut-elle dire que le Barça a tourné la page Julian Alvarez ?

La suite après cette publicité

Clairement pas, comme l’indiquent divers médias espagnols comme la Cadena SER ou Sport, le FC Barcelone veut toujours faire venir l’attaquant argentin d’ici la fin du mercato. Les deux opérations ne sont pas liées, et Gabriel Jesus n’est pas une alternative à Julian Alvarez. Dans le cas où il ne soit pas possible de recruter le joueur de l’Atlético d’ici mardi - ce qui est clairement la tendance - le Barça repassera à l’attaque en janvier.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Atlético
Barcelone
Julián Álvarez
Gabriel Jesus

En savoir plus sur

Liga Liga
Atlético Logo Atlético Madrid
Barcelone Logo Barcelone
Julián Álvarez Julián Álvarez
Gabriel Jesus Gabriel Jesus
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier