Barça : l’arrivée de Gabriel Jesus ne change rien pour Julian Alvarez

Le FC Barcelone va s’offrir Gabriel Jesus. Dans une opération surprise, les Catalans ont conclu, en attente de l’officialisation, la signature du joueur brésilien contre 10 millions d’euros. L’arrivée du Brésilien veut-elle dire que le Barça a tourné la page Julian Alvarez ?

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Clairement pas, comme l’indiquent divers médias espagnols comme la Cadena SER ou Sport, le FC Barcelone veut toujours faire venir l’attaquant argentin d’ici la fin du mercato. Les deux opérations ne sont pas liées, et Gabriel Jesus n’est pas une alternative à Julian Alvarez. Dans le cas où il ne soit pas possible de recruter le joueur de l’Atlético d’ici mardi - ce qui est clairement la tendance - le Barça repassera à l’attaque en janvier.