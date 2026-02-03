Fenerbahçe : le dossier N’Golo Kanté relancé !

C’était un coup à trois bandes : Karim Benzema quitte Al Ittihad pour Al Hilal, le Fener et Al Ittihad s’entendent pour un échange + de l’argent pour N’Golo Kanté et Youssef En-Nesyri, le Marocain remplaçant ainsi Benzema à la pointe de l’attaque du club saoudien. Mais comme nous vous l’expliquions plus tôt, le transfert a capoté pour un problème d’enregistrement dans le TMS. Le club turc estime que l’erreur venait d’Al Ittihad, qui n’aurait pas fait le nécessaire pour les documents administratifs au sujet d’En-Nesyri.

Tout était pourtant calé pour N’Golo Kanté, qui avait passé sa visite médicale en vue de signer son contrat avec Fenerbahçe, auteur par ailleurs d’un gros mercato, avec les arrivées de Mattéo Guendouzi et Sidiki Chérif. Un nouveau rebondissement n’est pourtant pas à exclure. Selon nos informations, le deal pourrait être relancé. Déjà parce que le marché turc ferme seulement vendredi, alors que le mercato saoudien a fermé ses portes hier à minuit.

Fenerbahçe et Al Ittihad discutent toujours

Les négociations vont donc reprendre entre les deux clubs, pour un transfert sec, pour le seul N’Golo Kanté. Le milieu de terrain français, âgé de 34 ans, possède déjà un accord contractuel avec la formation stambouliote. Il ne reste donc qu’à s’entendre sur les modalités d’un transfert, alors que Kanté arrive en fin de contrat en juin prochain. Al Ittihad récupérerait ainsi une indemnité de transfert.

Alors qu’il pensait avoir raté le coche, le Français pourrait donc finalement bel et bien atterrir en Super Lig, et disputer la deuxième partie de saison dans un championnat jugé plus compétitif que la Saudi Pro League. De quoi continuer à en faire un prétendant crédible pour l’équipe de France, alors que la Coupe du Monde 2026 se profile…