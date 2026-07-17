Les alternatives du FC Barcelone après la déclaration cash de l’Atlético de Madrid sur le dossier Álvarez !

Le FC Barcelone va devoir revoir ses plans. Alors que Julián Álvarez était identifié comme la priorité de la direction sportive pour préparer l’après-Robert Lewandowski, l’Atlético de Madrid a envoyé, ce vendredi, un message sans la moindre ambiguïté. Le président Enrique Cerezo, rapidement rejoint par le directeur général Miguel Ángel Gil Marín, a en effet fermé la porte à un départ de l’international argentin, assurant que l’ancien joueur de Manchester City ne quitterait pas le club cet été, quel que soit le montant proposé. Les Colchoneros indiquant même qu’ils refuseraient une offre de 200 millions d’euros.

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Kroupi, Kane, Martinez… des rêves inaccessibles ?

Une sortie publique qui change la donne pour les Blaugranas. Si Joan Laporta et Deco continuent d’apprécier le profil d’Álvarez, le Barça sait désormais que convaincre l’Atlético relèverait de l’impossible à court terme. Face à cette impasse, le club catalan est donc contraint d’étudier d’autres pistes pour renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, Sport évoque, ce jour, les alternatives possibles au poste de numéro 9. Le premier nom cité est celui d’Éli Junior Kroupi. À seulement 20 ans, l’ex-buteur du FC Lorient est considéré comme l’un des attaquants français les plus prometteurs de sa génération.

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Auteur d’une première saison remarquée en Premier League avec Bournemouth (13 buts), il séduit par sa polyvalence. Capable d’évoluer en pointe, en soutien ou sur un côté, il combine vitesse, qualité technique et sens du but. Un profil qui plaît énormément à Deco et à Hansi Flick, qui voient en lui un attaquant capable de s’intégrer au jeu de position du Barça tout en offrant de la profondeur. En revanche, Bournemouth se montre inflexible et réclamerait près de 100 millions d’euros, un montant jugé hors de portée pour les finances catalanes. Dans la même optique, les pistes João Pedro (Chelsea) et Benjamin Šeško (Manchester United), suivies par les Catalans, semblent inaccessibles financièrement à l’heure actuelle.

L’option Asllani, Vlahović toujours dans la course

Autre piste étudiée : Lautaro Martínez. Mais là encore le bât blesse. Si les Blaugranas continuent de suivre le buteur de l’Inter Milan, ce dernier semble clair concernant son avenir. « Je ne quitterai jamais l’Inter », a-t-il récemment confié. De quoi refroidir les ardeurs barcelonaises. Outre ces dossiers complexes, le Barça a cependant d’autres possibilités. Ainsi, Finik Asllani, actuellement sous les couleurs d’Hoffenheim, n’a jamais caché son envie de rejoindre la Catalogne. Auteur de 11 buts et 8 passes décisives la saison dernière, l’avant-centre de 23 ans dispose d’une clause libératoire estimée à 29 millions d’euros. Un montant plus réaliste au regard des finances du Barça. Mais ce n’est pas tout. Face à la résistance de l’Atlético de Madrid dans le dossier Álvarez, Deco et ses équipes ne manquent pas d’idées.

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Alors que le nom d’Harry Kane - qui s’apprête à défier l’équipe de France pour la 3e place du Mondial 2026 - continue de faire rêver les pensionnaires du Camp Nou, d’autres renforts plus abordables sont évoqués, à commencer par Dušan Vlahović. L’attaquant serbe dispose d’une expérience au plus haut niveau et son avenir semble moins verrouillé que celui d’Álvarez. Si son club se montre ouvert à une négociation, le Barça pourrait alors tenter de profiter d’une opportunité financière plus favorable. Enfin, Jhon Durán et Darwin Núñez, écartés respectivement par Al-Nassr et Al-Hilal, figurent également dans les petits papiers des hautes sphères barcelonaises. Vous l’aurez compris, la cellule de recrutement du Barça ne regarde pas que du côté du Metropolitano pour dénicher le successeur de Robert Lewandowski.