Coupe de France : Lille et Auxerre ne tremblent pas, Nantes passe dans la douleur

Les seizièmes de finale de la Coupe de France se poursuivaient ce dimanche et le Lille OSC a tenu son rang contre Pau. Les joueurs de Paulo Fonseca ont gagné 2-0 face aux pensionnaires de Ligue 2 sur un but contre son camp de Kouassi (37e) et une réalisation de Gomes en fin de match (79e). Dans le même temps, Auxerre s’est offert un festival contre Niort avec une victoire 4-0. Perrin s’est offert un doublé (39e et 67e) tandis que Da Costa (43e) et Abline (64e) ont également trouvé le chemin des filets.

Accroché par le club vosgien de Thaon, le FC Nantes n’a pu que concéder un match nul (0-0). Lors de la séance de tirs au but, les Canaris ont su faire preuve de sang froid pour s’imposer 4-2. Mené par Belfort sur un but précoce de Sissoko (10e), Annecy a su égaliser (56e) pour arracher les tirs au but. Un exercice remporté 4-3 par les Haut-Savoyards. Club de National 2, Vierzon s’est imposé 5-3 aux tirs au but contre Le Puy après avoir obtenu un match nul 0-0.

Les résultats de l’après-midi