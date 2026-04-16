L1 : la LFP va avancer la rencontre Lens - Nantes

Un lot de consolation. Le 26 mars, la LFP avait annoncé contre l’avis du RC Lens le report du match entre les Sang et Or et le PSG, initialement prévu le 11 avril (le match a été décalé au 13 mai pour arranger le PSG en Ligue des Champions). En contrepartie, la Ligue avait proposé aux Artésiens d’avancer leur match de la 33e journée de Ligue 1 face à Nantes, et d’ainsi le jouer le vendredi 8 mai, plutôt que le samedi 9.

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Comme l’indique le journal L’Équipe, le RC Lens a accepté la proposition formulée par la Ligue, et la rencontre devrait donc être reprogrammée. Elle leur permettrait de bénéficier de 4 jours de repos avant de défier Paris, plutôt que 3. Au classement, les hommes de Pierre Sage accusent 4 points de retard sur le PSG, qui compte un match en moins.