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Ligue 1

PSG : Vitinha sort sur blessure contre l’OL

Par Kevin Massampu
1 min.
Vitinha, buteur avec le PSG @Maxppp
PSG 0-2 Lyon

Le Paris Saint-Germain vit une soirée assez compliquée en ce dimanche soir contre l’OL. En effet, le club parisien est actuellement mené par les Gones, après des réalisations d’Endrick (6e) et d’Afonso Moreira (18e). Les joueurs de Luis Enrique ont également manqué l’opportunité de revenir à 1-2, avec un penalty de Gonçalo Ramos, arrêté par Dominik Grief (33e).

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Et pour ne rien arranger du côté des champions de France en titre, Vitinha est sorti sur blessure avant la mi-temps. Le milieu de terrain portugais a été remplacé par Warren Zaïre-Emery (39e), avant de regagner directement les vestiaires, où il a été aperçu en boitant dans les couloirs du Parc des Princes. Une soirée plus que difficile pour le PSG et une mauvaise nouvelle à quelques jours de la 1/2 finale de Ligue des Champions face au Bayern.

Pub. le - MAJ le
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