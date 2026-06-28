CdM 2026, Brésil : un ancien sélectionneur monte au créneau pour défendre Neymar

Le Brésil s’apprête à disputer ce lundi (19h heure française) son 16e de finale dans Coupe du Monde 2026 face au Japon. À la veille de cette rencontre, l’ancien sélectionneur de la Seleção, Dunga, s’est exprimé au sujet de Neymar au micro de TNT Sport, estimant que le numéro 10 brésilien reste capable de changer le cours d’un match à lui seul lorsqu’il évolue à son meilleur niveau physique. Un message qui intervient dans un contexte où les performances et la régularité de la star brésilienne continuent de faire débat.

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Dunga a tenu à défendre l’influence de Neymar et son importance dans le collectif brésilien : « les gens critiquent, mais dès qu’il marque, tout ce qu’on a dit n’a plus aucune importance. Tout dépend de la forme physique de Neymar. Ensuite, c’est à l’entraîneur de décider quand l’utiliser. Peu importe la façon dont votre équipe joue, si Neymar entre en jeu, il peut déséquilibrer l’adversaire. Selon le moment du match, si vous avez besoin d’un joueur capable de dribbler et de changer le cours de la rencontre, il est capable. Le Brésil a trouvé un style de jeu, si l’adversaire parvient à le neutraliser, disposer d’un joueur capable d’entrer en jeu et de bouleverser complètement la rencontre. » Le message est passé.