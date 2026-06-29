Menu Rechercher
Commenter 6
Bundesliga

Bayern Munich : Harry Kane va prolonger et snober le Barça

Par Matthieu Margueritte
Harry Kane @Maxppp

Plus tôt dans la journée, la presse anglaise assurait que le FC Barcelone allait relancer la piste Harry Kane suite au départ de Robert Lewandowski (attendu au Chicago Fire, ndlr). Libre de tout contrat dans un an, la star des Three Lions ne devrait cependant pas filer en Catalogne.

La suite après cette publicité

The Athletic annonce en effet que Kane est sur le point de prolonger malgré l’intérêt catalan. L’Anglais se sent bien en Bavière où il a inscrit 146 buts en 147 matches et où il a remporté deux Bundesligas, une Coupe d’Allemagne et une Supercoupe d’Allemagne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Barcelone
Harry Kane

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Barcelone Logo Barcelone
Harry Kane Harry Kane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier