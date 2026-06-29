Bundesliga
Bayern Munich : Harry Kane va prolonger et snober le Barça
@Maxppp
Plus tôt dans la journée, la presse anglaise assurait que le FC Barcelone allait relancer la piste Harry Kane suite au départ de Robert Lewandowski (attendu au Chicago Fire, ndlr). Libre de tout contrat dans un an, la star des Three Lions ne devrait cependant pas filer en Catalogne.
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The Athletic annonce en effet que Kane est sur le point de prolonger malgré l’intérêt catalan. L’Anglais se sent bien en Bavière où il a inscrit 146 buts en 147 matches et où il a remporté deux Bundesligas, une Coupe d’Allemagne et une Supercoupe d’Allemagne.
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