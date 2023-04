PSG - Lorient : les compositions sont tombées

La suite après cette publicité

Ce dimanche se poursuit la 33e journée de Ligue 1 avec un duel intéressant entre le Paris Saint-Germain et le FC Lorient. A domicile, les Franciliens s’organisent en 3-5-2 avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart derrière Marquinhos, Sergio Ramos et Danilo Pereira. Les rôles de pistons sont assurés par Achraf Hakimi et Juan Bernat. Marco Verratti évolue en sentinelle auprès de Carlos Soler et Vitinha. Enfin, Lionel Messi et Kylian Mbappé sont associés en attaque.

De leur côté, les Merlus s’établissent en 3-4-3 avec Yvon Mvogo dans les cages derrière Bamo Meïté, Montassar Talbi et Vincent Le Goff. Laurent Abergel et Bonke Innocent constituent le double pivot alors que Darlin Yongwa et Gédéon Kalulu occupent les couloirs. Enfin, le trio d’attaque est composé de Romain Faivre, Ibrahim Koné et Enzo Le Fée.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Marquinhos, Ramos, Danilo - Hakimi, Soler, Verratti, Vitinha, Bernat- Messi, Mbappé

FC Lorient : Mvogo - Meïté, Talbi, Le Goff - Kalulu, Abergel, Innocent, Yongwa - Faivre, Koné, Le Fée