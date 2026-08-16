PSG : le FC Barcelone se frotte les mains avec la vente de Ferran Torres !

C’était un des gros dossiers de ce mercato, et il s’est réglé ce week-end. Samedi, le Paris Saint-Germain a annoncé le transfert de Ferran Torres, arrivé en provenance du FC Barcelone. « Je suis ravi de commencer une nouvelle aventure dans un club aussi ambitieux que le Paris Saint-Germain. Je tiens à remercier le président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique de m’avoir donné l’opportunité de rejoindre l’équipe, ce qui, je l’espère, aidera à remporter autant de trophées que possible », a dans la foulée déclaré le nouveau numéro 9 du PSG.

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Le FC Barcelone récupère 50 millions dans l’opération, alors que le contrat du joueur expirait dans un an. Mais surtout, à Barcelone, on semble plutôt ravi de cette vente. Pour des raisons financières principalement, puisqu’en plus du chèque récupéré sur le transfert, le Barça économise de la masse salariale et tout ceci va énormément l’aider vis-à-vis du fair-play financier de la Liga.

Pas une grosse perte ?

Le quotidien Sport précise que Torres est la cinquième plus grosse vente de l’histoire du club, et indique que cette opération a été très bien accueillie en interne parce qu’elle va permettre de recruter Rodri sans aucun problème, et surtout, de pouvoir enregistrer Karim Adeyemi et le milieu de terrain espagnol auprès de la Liga. Le média fait ainsi différents calculs financiers et souligne que cette vente pas forcément attendue fait énormément de bien aux Catalans de ce côté-là.

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S’il est vrai qu’avec son départ et celui de Robert Lewandowski le club se retrouve sans attaquant de pointe, Hansi Flick n’est pas catastrophé. Le Barça s’attend encore à une ou deux arrivées dans le secteur offensif, avec Julian Alvarez comme priorité et d’autres alternatives à l’étude, et le coach allemand envisage aussi de jouer avec un faux 9, à l’image du PSG justement. Anthony Gordon ou Dani Olmo sont ainsi considérés, en interne, comme des joueurs largement capables d’évoluer à ce poste. Autant dire qu’à Barcelone, on ne pleure pas le départ du héros de la Roja.