La masterclass de Dembélé enflamme les réseaux

Il était attendu et a répondu présent. Critiqué pour sa finition au match aller, le Ballon d’Or Ousmane Dembélé a corrigé le tir face à Liverpool à Anfield ce soir. Auteur d’un doublé pour permettre aux Parisiens de se hisser pour la troisième fois consécutive en demi-finale de la Ligue des Champions, la prestation du buteur n’a pas manqué d’enflammer la toile.