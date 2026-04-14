Ligue des Champions
La masterclass de Dembélé enflamme les réseaux
Il était attendu et a répondu présent. Critiqué pour sa finition au match aller, le Ballon d’Or Ousmane Dembélé a corrigé le tir face à Liverpool à Anfield ce soir. Auteur d’un doublé pour permettre aux Parisiens de se hisser pour la troisième fois consécutive en demi-finale de la Ligue des Champions, la prestation du buteur n’a pas manqué d’enflammer la toile.
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