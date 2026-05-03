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Serie A

Juventus : Dusan Vlahovic met fin à une énorme disette

Par Chemssdine Belgacem
Dušan Vlahović @Maxppp

179 jours. Cela faisait 179 jours que Dusan Vlahovic n’avait plus marqué le moindre but depuis le 29 octobre dernier et une rencontre face à l’Udinese où il avait marqué un superbe coup-franc.

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Ce dimanche, face à l’Hellas Vérone, le Serbe a marqué son premier but en 2026 pour égaliser face à l’équipe de Vérone. Une délivrance pour l’ancien buteur de la Fiorentina, amené à quitter la Vieille Dame cet été sans grande surprise.

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