Juventus : Dusan Vlahovic met fin à une énorme disette

179 jours. Cela faisait 179 jours que Dusan Vlahovic n’avait plus marqué le moindre but depuis le 29 octobre dernier et une rencontre face à l’Udinese où il avait marqué un superbe coup-franc.

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Ce dimanche, face à l’Hellas Vérone, le Serbe a marqué son premier but en 2026 pour égaliser face à l’équipe de Vérone. Une délivrance pour l’ancien buteur de la Fiorentina, amené à quitter la Vieille Dame cet été sans grande surprise.