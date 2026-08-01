FIFA : la présidente de la fédération norvégienne en remet une couche sur Infantino

Le retrait par la FIFA de son projet controversé de paiement unique continue de susciter de nombreuses réactions parmi les fédérations européennes. Après le front commun mené par l’UEFA contre cette initiative portée par Gianni Infantino, la présidente de la Fédération norvégienne de football, Lise Klaveness, a salué une décision qu’elle juge indispensable tout en appelant à une remise en question profonde de la gouvernance du football mondial. Figure de plus en plus influente au sein des instances internationales, elle estime que cet épisode a révélé des dysfonctionnements majeurs dans les mécanismes de contrôle de la FIFA et considère que cette crise doit désormais servir de point de départ à une réforme durable des pratiques de gouvernance.

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«Il était absolument nécessaire que Gianni Infantino et la FIFA retirent cette proposition. Cela s’est maintenant produit, et nous sommes bien entendu satisfaits de cette issue. Il a été rassurant de faire partie d’une UEFA forte et unie tout au long de ce processus, et je tiens à remercier le président de l’UEFA pour son leadership clair et décisif. En même temps, nous devons reconnaître que l’ensemble du cadre de la coopération internationale en matière de football a été inutilement mis en péril au profit d’intérêts individuels plutôt que des meilleurs intérêts du jeu. Cela a été visible pour beaucoup depuis longtemps, y compris pour ceux d’entre nous qui ont été élus à des postes destinés à garantir les contrepoids et les équilibres et à assurer une surveillance continue. Nous devons admettre que ces mécanismes n’ont pas fonctionné de manière suffisamment efficace. La situation a finalement atteint un point où la menace de retirer des équipes des compétitions de la FIFA est devenue nécessaire. Nous ne pouvons pas nous permettre d’en arriver à nouveau à ce point. À l’avenir, tous nos efforts doivent être dirigés vers l’amélioration de la gouvernance. Cela ne peut pas se conclure comme une simple nouvelle lutte de pouvoir menée à huis clos ou par des discussions bilatérales. Nous devons également utiliser ce moment pour vivre véritablement selon nos propres principes de gouvernance et pour faire évoluer la culture interne, en passant de la peur et du positionnement politique vers une plus grande ouverture, où les préoccupations et les désaccords peuvent être exprimés et traités, non seulement pendant les périodes électorales, mais tout au long des années entre les mandats présidentiels. Nous continuerons d’être une voix claire et constructive sur la scène internationale, en ligne avec la stratégie adoptée par le Congrès du football norvégien».