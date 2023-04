Le Brésil peut craindre le pire pour Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

Les heures s’égrènent et cela fait maintenant plus de 100 jours que le Brésil est en quête d’un nouveau sélectionneur, après le départ de Tite. Si le président de la Confédération brésilienne de football, Ednaldo Rodrigues, ne veut pas entendre parler d’un plan B, son plan A nommé Carlo Ancelotti semble se refroidir chaque jour un peu plus. Le journal L’Équipe indique ce samedi qu’Il Mister, revenu au Real Madrid en juillet 2021 plus de six ans après son renvoi du club, souhaiterait aujourd’hui aller au bout de son contrat dans la capitale espagnole.

Lié aux Merengues jusqu’en juin 2024, Ancelotti se plaît à Madrid, tout comme sa famille, et ne souhaiterait pas quitter le navire comme la presse auriverde le laissait entendre pendant un moment. Le quotidien avance qu’une fenêtre pourrait toutefois s’offrir au Brésil en cas d’élimination européenne du Real Madrid cette saison, laquelle pourrait conditionner le départ du technicien italien. Dans l’autre cas, Ednaldo Rodrigues devra une fois de plus prendre son mal en patience.

À lire

Le missile de Rodrygo pour plier la partie à Madrid !