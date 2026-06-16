Real Madrid : Antonio Rüdiger prolonge
En fin de contrat avec la Maison Blanche, Antonio Rüdiger était annoncé partant au cours de la saison dernière, mais après des bonnes performances en fin de saison à son retour de blessure et une bonne appréciation en interne, le Real Madrid songeait à lui proposer de prolonger son aventure dans la capitale espagnole jusqu’en 2027.
Comunicado Oficial: Rüdiger.https://t.co/MaecFQ09zk— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 16, 2026
Et la nouvelle est maintenant officielle : «le Real Madrid CF et Antonio Rüdiger ont convenu de prolonger le contrat de notre joueur, qui le maintiendra au club jusqu’au 30 juin 2027», est-il indiqué. Actuellement avec la Mannschaft pour disputer le Mondial 2026, le défenseur central de 33 ans va donc poursuivre sa carrière chez les Merengues.
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