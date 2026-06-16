Menu Rechercher
Commenter
Officiel Liga

Real Madrid : Antonio Rüdiger prolonge

Par Samuel Zemour
1 min.
Antonio Rüdiger avec le Real Madrid @Maxppp

En fin de contrat avec la Maison Blanche, Antonio Rüdiger était annoncé partant au cours de la saison dernière, mais après des bonnes performances en fin de saison à son retour de blessure et une bonne appréciation en interne, le Real Madrid songeait à lui proposer de prolonger son aventure dans la capitale espagnole jusqu’en 2027.

La suite après cette publicité

Et la nouvelle est maintenant officielle : «le Real Madrid CF et Antonio Rüdiger ont convenu de prolonger le contrat de notre joueur, qui le maintiendra au club jusqu’au 30 juin 2027», est-il indiqué. Actuellement avec la Mannschaft pour disputer le Mondial 2026, le défenseur central de 33 ans va donc poursuivre sa carrière chez les Merengues.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Antonio Rüdiger

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier