Coupe du Monde 2026, Angleterre : l’énorme coup de gueule de Thomas Tuchel contre l’arbitrage

Malgré la qualification de l’Angleterre face au Mexique (3-2), Thomas Tuchel n’a pas caché sa colère après la rencontre. Le sélectionneur des Three Lions a vivement critiqué plusieurs décisions arbitrales qu’il estime défavorables à son équipe, notamment l’intervention de l’assistance vidéo. « C’est tout simplement inadmissible. Les arbitres ne sont pas à la hauteur, les quatrièmes arbitres non plus », a-t-il lancé en conférence de presse.

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Le technicien allemand s’est également interrogé sur la composition de la VAR, évoquant la présence de trois arbitres sud-américains. « Si cela est exact, la VAR annule une décision… est-ce une erreur flagrante justifiant le penalty ? Certainement pas. Ils ont annulé une décision où il n’y avait même pas faute », a-t-il poursuivi, estimant que le niveau de l’arbitrage n’était pas à la hauteur d’un huitième de finale de Coupe du Monde.