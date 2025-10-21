Menu Rechercher
L1 : l’avis sans pitié de Samir Nasri sur les chances de l’OM après la démonstration du PSG

Depuis quelques jours, l’Olympique de Marseille voit les observateurs de Ligue 1 faire des hommes de Roberto De Zerbi de sérieux prétendants au titre de champion de France. Premier du classement de L1, le club phocéen a signé de belles performances face au PSG ou contre Strasbourg.

Mais après la démonstration des Parisiens face au Bayer Leverlusen (7-2), avec une équipe quasiment au complet, Samir Nasri ne croit pas aux chances olympiennes. « Non, ils ne jouent pas dans la même division », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

