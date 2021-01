La FFF a un plan pour relancer les compétitions de football amateur en 2021

Le football amateur espère toujours reprendre et ne pas faire une saison blanche. Après la reprise des entraînements chez les jeunes durant le mois de décembre (chez les adultes, elle n'est pas envisagée avant le 20 janvier), la fédération travaille à une reprise des compétitions vers le mois de mars, en cas d'évolution positive de l'épidémie et du nombre de contaminations. Ce plan a même été voté par le comité exécutif de la fédération, signe qu'un feu vert du ministère des Sports est possible au printemps.

Cette hypothèse se projette sur une fin de saison jusqu'au 30 juin maximum. Elle serait constituée uniquement des matches allers, soit 11 rencontres. A l'issue de cette phase, ce plan d'action prévoit ensuite de séparer le championnat en deux parties. Tout en gardant son capital de points, les six premiers joueraient des play-offs pour la montée, et les six derniers des play-offs pour la descente. Dans les cas où le calendrier serait trop serré, la FFF envisage de déborder sur des week-ends fériés ou de jouer en semaine sur dérogation. Enfin et d'après RMC, dans le cas où le championnat ne pourrait pas se terminer, le quotient décidé lors du premier confinement au printemps dernier permettrait de fixer le classement.