Bayer Leverkusen : Chelsea relance les tractations pour Kai Havertz

Chelsea n'a toujours pas rendu les armes pour Kai Havertz (21 ans). Auteur de douze réalisations et six passes décisives avec le Bayer Leverkusen en Bundesliga la saison dernière, le milieu offensif allemand s'est déjà entendu avec Chelsea sur un contrat de cinq ans. Mais voilà, les Blues ne parviennent toujours pas à trouver un accord avec la formation allemande. Ainsi, la dernière offre anglaise estimée à 65 millions d'euros plus 15 millions de bonus a été éconduite par les dirigeants allemands.

Ces derniers réclament toujours 100 millions d'euros pour céder leur international. Selon les informations du Guardian, Chelsea va relancer les discussions avec Leverkusen avec un objectif en tête : alléger la facture. Une démarche risquée, mais le club allemand ne souhaite pas que l'affaire s'éternise par crainte que cela n'impacte sa préparation de la saison prochaine. Chelsea parviendra-t-il à faire plier Leverkusen ? Réponse dans les prochains jours...