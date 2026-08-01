Liverpool : l’Atlético de Madrid a tenté Federico Chiesa

L’arrivée de Federico Chiesa à Liverpool, à l’été 2024, avait tout d’un pari séduisant. Recruté après quatre saisons à la Juventus où il avait retrouvé une bonne partie de son explosivité malgré des blessures importantes, l’international italien devait apporter une solution supplémentaire dans un secteur offensif déjà très compétitif. La première saison sous Arne Slot n’a pourtant jamais réellement lancé son aventure anglaise. Utilisé avec parcimonie, l’ancien Turinois a multiplié les entrées en jeu sans parvenir à s’installer durablement dans le onze de départ. Malgré quelques éclairs qui ont rappelé le joueur décisif de l’Euro 2021 remporté avec l’Italie, Chiesa est resté cantonné à un rôle de joker. Au total, il a disputé 36 rencontres toutes compétitions confondues mais n’a débuté que cinq d’entre elles pour sa première pige. Un chiffre qui résume parfaitement son statut sous les ordres du technicien néerlandais.

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Cette situation avait déjà alimenté de nombreuses spéculations lors du dernier mercato hivernal. Plusieurs clubs italiens avaient pris des renseignements sur sa situation et un retour en Serie A avait été sérieusement évoqué. Finalement, Liverpool avait fermé la porte, convaincu que l’ailier de 28 ans pouvait encore rendre de précieux services jusqu’à la fin de la saison. Même avec un temps de jeu réduit, Federico Chiesa a continué d’afficher une efficacité intéressante lorsqu’il était appelé. Ses deux buts et sa passe décisive en Premier League ont été obtenus malgré seulement 319 minutes disputées dans la compétition, preuve d’un rendement loin d’être anodin pour sa seconde saison. Ses accélérations, sa qualité dans les un-contre-un et sa capacité à dynamiter une rencontre ont régulièrement offert des solutions différentes aux Reds, sans toutefois convaincre Arne Slot d’en faire un titulaire régulier. L’arrivée d’Andoni Iraola cet été a donc logiquement relancé les interrogations autour de son avenir, chaque changement d’entraîneur redistribuant naturellement les cartes.

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Les Colchoneros ont tenté

Selon nos informations, Federico Chiesa, sous contrat jusqu’en 2028, n’a pourtant jamais manqué de sollicitations ces derniers mois. Comme lors de pratiquement chaque période de transferts depuis son arrivée en Angleterre, plusieurs formations se sont renseignées sur sa situation. Des clubs de Serie A sont venus aux informations avec un intérêt concret, notamment l’AS Roma, le Napoli, Côme ainsi que la Fiorentina. Malgré ces approches, aucune négociation réellement avancée n’a vu le jour. La raison est simple puisque le principal intéressé n’a jamais caché sa volonté de poursuivre son aventure à Liverpool. En interne, ce désir est connu de tous. Il se sent épanoui dans son environnement, apprécie le club ainsi que le championnat anglais et souhaite convaincre Andoni Iraola qu’il mérite une place plus importante dans la rotation. Un départ n’est pas totalement fermé si les circonstances l’imposent, mais son objectif reste aujourd’hui de s’imposer sous les ordres du technicien espagnol plutôt que de chercher immédiatement une porte de sortie.

Toujours selon nos informations, un autre prétendant de poids s’est également manifesté. L’Atlético de Madrid a tenté sa chance et conserve Federico Chiesa dans son viseur. Son profil plaît depuis longtemps à Diego Simeone, mais cette piste est néanmoins restée conditionnée à d’autres mouvements offensifs du club madrilène, notamment au dossier lié à Julián Álvarez qui occupait une place prioritaire dans les réflexions des Colchoneros. De son côté, Federico Chiesa n’a jamais fait de cette destination une priorité. Si un départ devait finalement devenir inévitable, son souhait irait d’abord vers un retour en Serie A. Rien n’indique cependant qu’un mouvement soit imminent. Liverpool, qui est plus que jamais prêt à écouter les offres pour Chiesa, dispose actuellement d’un secteur offensif moins fourni après le départ de Mohamed Salah, ce qui laisse encore une véritable opportunité à l’Italien. La situation pourrait évoluer dans les dernières semaines du marché si des dossiers offensifs, comme celui de Bradley Barcola, venaient à s’accélérer et entraînaient l’arrivée de nouveaux renforts.