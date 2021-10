Allemagne : Hans-Dieter Flick ouvre la porte à un retour de Jérôme Boateng

Nouveau sélectionneur de l'Allemagne depuis le 1er août dernier, Hans-Dieter Flick (56 ans) a débuté par trois victoires probantes qui ont rapproché son équipe de la qualification pour l'Euro 2020. Une performance notable à laquelle s'ajoute la volonté d'apporter un jeu plus direct à la Mannschaft. Grand fan de Jérôme Boateng (33 ans) qu'il a coaché au Bayern Munich, le natif d'Heidelberg se serait personnellement entretenu avec lui selon Bild.

Pas appelé depuis le 13 octobre 2018, le Champion du monde 2014 avait été mis de côté par l'ancien sélectionneur Joachim Löw comme Thomas Müller et Mats Hummels. Cependant, les deux derniers ont participé à l'Euro et ont réintégré la sélection. Capé à 76 reprises avec l'Allemagne (1 but) depuis 2009, Jérôme Boateng pourrait revenir, mais pas à court terme. Les deux hommes ont convenu qu'il devait d'abord retrouver son meilleur niveau à l'OL. Une belle source de motivation pour Jérôme Boateng.