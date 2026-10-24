Manchester City : Gianluigi Donnarumma a encore plombé les siens

Rien ne va plus ces derniers temps pour Gianluigi Donnarumma. Déjà ciblé après ses retrouvailles cauchemardesques avec le PSG il y a quelques jours, le gardien italien traverse une période particulièrement délicate sous les couleurs de Manchester City. Et ce samedi, face à Aston Villa, l’ancien Parisien a une nouvelle fois vécu un après-midi compliqué. S’il aurait déjà pu faire mieux sur le premier but inscrit par Nicolas Jackson, le portier des Skyblues s’est surtout rendu coupable d’une énorme faute de main sur la deuxième réalisation de l’attaquant sénégalais. Une boulette aux lourdes conséquences, puisqu’elle a permis aux Villans de s’offrir les trois points (2-1) et d’infliger à Manchester City sa première défaite de la saison en Premier League.

La suite après cette publicité

Preuve de l’ampleur de la boulette de l’Italien, sur le tir de Nicolas Jackson, un gardien de but serait censé arrêter ce tir 94 % du temps, selon le xGOT. Forcément, cette nouvelle prestation manquée n’est pas passée inaperçue en Angleterre. Le média local City Chief n’a pas hésité à pointer directement la responsabilité du gardien italien. « On ne peut pas blâmer Maresca pour la défaite d’aujourd’hui. Il a coaché une victoire, mais des erreurs individuelles de Guéhi et Donnarumma nous ont coûté cher. » Même constat du côté du Manchester Evening News, qui lui a attribué la mauvaise note de 4. « Il n’a jamais été dedans. A concédé un corner après avoir tardé à dégager au pied et a été mauvais sur le deuxième but. » Des critiques particulièrement sévères pour un gardien censé apporter de la sérénité à l’arrière-garde mancunienne.

Donnarumma pointé du doigt

Et les supporters de Manchester City commencent également à perdre patience. Interrogé par la BBC après la rencontre, un fan des Cityzens n’a pas mâché ses mots concernant le niveau de l’international italien. « Je le dis depuis le début de la saison : Donnarumma n’est pas un bon gardien. Avec lui dans les cages, chaque tir au but risque de se transformer en but », a-t-il lâché. Des propos qui illustrent la frustration grandissante autour de l’ancien portier du PSG, dont les erreurs répétées commencent à peser lourd dans les résultats de son équipe. Après ses difficultés face aux Parisiens, cette nouvelle sortie ratée ne devrait pas arranger son cas auprès des observateurs anglais alors que sur les réseaux sociaux, certains commencent à réclamer… Géronimo Rulli dans les cages.

La suite après cette publicité

De son côté, Enzo Maresca a préféré éviter de désigner un responsable après cette première désillusion en championnat. Plutôt que de s’attarder sur les erreurs de son gardien, l’entraîneur italien a insisté sur le manque d’efficacité de ses joueurs et sur la réussite adverse. « Quand on a marqué, j’ai eu le sentiment qu’on maîtrisait le match, et ce, pendant toute la rencontre. On s’est créé beaucoup d’occasions, mais malheureusement, on n’a pas réussi à les concrétiser. On a concédé une contre-attaque en seconde période et ils ont été très efficaces puisqu’ils ont marqué. Un peu de malchance, mais on en tire des leçons. » Une manière de protéger publiquement son portier, même si Gianluigi Donnarumma va rapidement devoir retrouver de la solidité pour faire taire les critiques.