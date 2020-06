Le faux pas du FC Barcelone fait parler en Espagne, les craintes de Pep Guardiola avec Manchester City

La suite après cette publicité

La presse madrilène jubile du match nul entre le FC Barcelone et le Séville FC

Direction l'Espagne où le FC Barcelone a laissé passer une énorme occasion de prendre le large en tête de la Liga. En effet, les Blaugrana ont concédé le match nul (0 à 0) face à au Séville FC. Pour le quotidien Sport, les Barcelonais ont été freinés par un bon Séville qu a su déjouer les plans de Messi et consorts. Le Barça a dominé mais il n'a pas eu d'occasions claires de but et maintenant Madrid peut les rattraper au classement. Un faux pas qui fait le bonheur de la presse madrilène et surtout qui arrange le Real Madrid. Pour Marca, «la Liga est dans le rouge» ! Avec ce résultat décevant du Barça, Madrid ne dépend que de lui-même et a désormais son avenir entre ses mains. Le Barça est passé au travers et laisse deux points en or derrière lui que peut reprendre la Casa Blanca dès demain face à la Real Sociedad. Grâce à Séville,le duel pour le titre est relancé et sera équilibré jusqu'au bout juge encore le média pro-Madrid.

Pep Guardiola s'inquiète pour la santé de ses joueurs

Outre-Manche, Pep Guardiola fait la Une du Daily Mirror ! Le coach de Manchester City n'est pas serein quant à la fin de saison de la Premier League. En effet, le coach espagnol redoute des blessures pour ses joueurs après plus de trois mois sans jouer. Le Catalan le clame haut et fort : «Nous ne sommes pas vraiment prêts». Contrairement à la Bundesliga, les clubs anglais ont eu moins de temps pour se préparer au retour à la compétition et cela inquiète grandement le coach de City qui estime que «son équipe est mal préparée».

L'Italie attend la Serie A de pied ferme

On termine ce tour de la presse en Italie avec la Une du Corriere dello Sport qui s'impatiente du retour de la Serie A ce samedi ! Pour le journal transalpin, «le championnat est le nouveau départ». Après les demi-finales et la finale de la Coppa ces derniers jours, c'est le retour de la Serie A qui redémarre après 103 jours ! Place au foot donc avec Torino Parme dès 19h30 et à 21h45, l'Hellas Veronne reçoit Cagliari pour la première de Walter Zenga sur le banc. Et ce retour du championnat italien ne devra pas être manqué par la Juventus après sa défaite en finale de la Coupe d'Italie. En effet Tuttosport indique que la Veille Dame a interdiction de se tromper, les Bianconeri devront être au rendez-vous dans les prochaines semaines s'ils ne veulent pas vivre une fin de saison compliquée.