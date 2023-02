Toulouse - Marseille : les compositions officielles

La suite après cette publicité

L’OM est condamné à gagner. Ce dimanche soir, les hommes d’Igor Tudor se déplace au Stadium de Toulouse pour le compte de la 24e journée de la Ligue 1 et doivent s’imposer s’ils veulent récupérer leur place de dauphin, piquée par l’AS Monaco plus tôt dans la journée après son succès face à Brest. Le Téfécé, qui reste sur quatre matches sans défaite à domicile en championnat, tentera de son côté de valider son dernier succès face à Rennes. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45.

Pour ce match, Philippe Montanier aligne son 4-3-3 habituel avec un milieu Dejaegere-Spierings-Van den Boomen tandis que Ratao et Aboukhlal accompagneront Dallinga, seul en pointe, sur le front de l’attaque. En face, Igor Tudor aligne son traditionnel 3-4-3 et décide de titulariser Balerdi dans l’axe de sa défense à trois en l’absence de Gigot tandis que Ünder et Ounahi sont préférés à Guendouzi et Malinovskyi pour soutenir Sanchez.

À lire

Toulouse déjà devant, l’OM en souffrance !

Les compositions d’équipes :

Toulouse : Dupé - Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo - Dejaegere, Spierings, Van den Boomen - Aboukhlal, Dallinga, Ratao

Marseille : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Ünder, Sanchez, Ounahi

La suite après cette publicité

Pour ce match de l’OM, Parions Sport en Ligne vous offre 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un premier but d’Alexis Sanchez (coté à 2,45) pour tenter de remporter 24,50€.