Barça : les terribles chiffres d'Ousmane Dembélé sur les blessures

À ce jour, la signature d'Ousmane Dembélé est celle qui a coûté le plus cher dans toute l'histoire du FC Barcelone. Arrivé contre plus de 100 millions d'euros, l'ailier français a montré un talent évident, mais s'est surtout signalé à cause de ses blessures à répétition. Cette année encore, et alors qu'il revenait bien, il doit reprendre le chemin de l'infirmerie.

Le champion du monde 2018 devrait ainsi être éloigné des terrains quelques temps en raison d'une élongation aux ischios-jambiers. Une blessure qui s'ajoute à un tas d'autres, ce qui a d'ailleurs poussé la radio espagnole Cadena Cope à faire les comptes. Le média dénombre ainsi pas moins de 9 blessures musculaires et 512 jours manqués en quatre saisons sous le maillot blaugrana. Des chiffres qui donnent le tournis.