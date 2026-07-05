Le Real Madrid s’offre Denzel Dumfries

La parole est à la défense. Cet été, le Real Madrid veut se renforcer dans plusieurs secteurs de jeu. Si des recrues sont attendues au milieu de terrain, c’est surtout derrière que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu veulent apporter du sang neuf. Au poste de latéral droit, il était nécessaire de recruter quoi qu’il arrive puisque Dani Carvajal a mis un terme à son aventure madrilène. L’Espagnol est libre de signer où il le souhaite. Onda Cero a d’ailleurs évoqué un intérêt de l’Inter pour le natif de Leganés.

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Il faut dire que les Nerazzurri sont en quête d’un spécialiste du poste depuis quelques semaines. Car l’avenir de Denzel Dumfries en Lombardie était plus que jamais incertain. Arrivé à Milan en 2021 en provenance du PSV Eindhoven, le footballeur âgé de 30 ans a poursuivi sa progression de l’autre côté des Alpes, glanant ici et là plusieurs titres dont la Serie A cette saison. Une année durant laquelle le natif de Rotterdam a participé à 28 rencontres toutes compétitions confondues (1176 minutes de jeu).

Le Real Madrid accueille Dumfries

En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives. Ses prestations ne sont pas passées inaperçues. D’autant qu’il était abordable financièrement avec une clause libératoire fixée à 20 M€. Durant un moment, on a pensé que le FC Barcelone, en quête de bonnes affaires à moindre coût, réussirait à l’attirer dans ses filets. Mais les Culés ont échoué. Liverpool et Manchester City ont aussi suivi de près son cas. Sans succès. Finalement, c’est le Real Madrid, qu’on n’avait pas forcément vu venir, qui a raflé la mise.

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Comunicado Oficial: Dumfries. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 5, 2026

Les Merengues ont officialisé la signature de Dumfries. «Le Real Madrid CF et l’Inter Milan ont trouvé un accord pour le transfert de Denzel Dumfries, qui sera lié à notre club pour les quatre prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2030». Le footballeur âgé de 30 ans va renforcer le couloir droit, où il sera en concurrence frontale avec Trent Alexander-Arnold, recruté il y a seulement un an. L’Anglais n’a pas totalement convaincu et aura un sérieux client face à lui. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid qui veut renforcer ce poste pour retrouver les sommets. Dumfries, lui, va découvrir la Liga et l’Espagne après l’Eredivisie et la Serie A.