Le FC Barcelone est déjà en négociations avec Alessandro Bastoni !

Le FC Barcelone prépare activement sa révolution défensive. Après une campagne 2025/2026 marquée par une trop grande fragilité derrière, le club catalan ne veut plus être confronté à ce genre de problèmes à l’avenir. Cette saison, les lacunes défensives ont coûté très cher aux Blaugranas, étant le facteur principal de leur élimination précoce en Ligue des Champions avec les expulsions de Pau Cubarsi à l’aller puis Eric Garcia au retour qui ont coûté très cher face à l’Atlético de Madrid.

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Pour ne plus revivre un tel scénario, Deco et la direction sportive ont jeté leur dévolu sur Alessandro Bastoni, dont le profil de défenseur central gaucher est jugé indispensable pour stabiliser l’édifice de Hansi Flick. Patron de la défense de l’Inter Milan depuis des années, le gaucher de 27 ans est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du monde. Avec 12 points d’avance à cinq journées de la fin en Serie A, le défenseur italien, qui ne jouera pas la Coupe du Monde cet été, va remporter un nouveau Scudetto et aurait déjà la tête ailleurs. En effet, malgré ses difficultés financières, le FC Barcelone aurait pris les devants dans ce dossier brûlant.

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Bastoni prêt à forcer son départ au Barça

Selon les informations de Mundo Deportivo, les bases d’un accord sont déjà bien avancées entre le Barça et l’entourage du joueur. Le projet porterait sur un contrat de cinq saisons, liant le défenseur de l’Inter Milan au club catalan jusqu’en 2031. Bien que la presse italienne donne l’affaire pour conclue, tout reste suspendu au feu vert définitif de Hansi Flick. L’entraîneur allemand, actuellement concentré sur la fin de championnat, devrait valider l’opération une fois le titre de Liga mathématiquement assuré, permettant ainsi à Deco de finaliser les détails contractuels.

De son côté, Bastoni semble n’avoir d’yeux que pour le FC Barcelone. Prêt à tout pour faciliter son arrivée, le joueur a déjà fait savoir qu’il adapterait ses exigences salariales pour s’intégrer dans les contraintes strictes du fair-play financier de la Liga. L’Italien compte même s’entretenir personnellement avec les dirigeants de l’Inter pour demander un bon de sortie vers la Catalogne, son unique destination souhaitée. Son objectif est clair : pousser le club nerazzurro à revoir à la baisse ses prétentions initiales, fixées entre 70 et 80 millions d’euros. Pour rappel, Bastoni est sous contrat jusqu’en 2028 avec les Intéristes. Affaire à suivre…