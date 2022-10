OL : la méthode Bosz n'est pas comprise par les joueurs

L'Olympique Lyonnais traîne des pieds en ce début de saison. La 7e place de Lyon en Ligue 1 après 9 journées et les quatre défaites de suite ne joue pas en la faveur de Peter Bosz, l'entraîneur néerlandais de 58 ans de l'OL depuis mai 2021. Jean-Michel Aulas, le président, soutient toujours son entraîneur et veut une union sacrée, mais, en privé, le vestiaire semble ne plus comprendre son coach et sa méthode.

Le Progrès souligne le manque de charisme, et d'incarnation de son projet, comme sait si bien le faire un entraîneur comme Diego Simeone à l'Atlético Madrid par exemple. Le travail physique est également pointé du doigt. D'autres membres de la direction comme Bruno Cheyrou (conseiller technique et directeur du recrutement) et Vincent Ponsot (directeur football) sont aussi concernés, en plus de Bosz, sur le manque de visibilité du projet, avec des postes qui ne sont pas doublés (arrière droit) et des joueurs pas toujours à leur place (Thiago Mendes).