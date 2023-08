L’Arabie saoudite va sortir un gros chèque pour un buteur français, le Barça va toucher un pactole grâce à Coutinho

Un buteur français pour épauler Neymar

La suite après cette publicité

Dans le Daily Star on Sunday ce dimanche, on apprend que Martial pourrait quitter Manchester United prochainement pour la Saudi Pro League. Ce serait, selon le journal, la dernière star que vise le championnat saoudien. Et c’est Al Hilal, qui envisage sérieusement de faire venir le Français. Il reste tout de même un plan B, car le club qui a recruté Neymar fera une offre lucrative à Manchester United que s’il ne parvient pas à convaincre Fulham de lâcher Aleksandar Mitrovic pour un peu moins de 50 millions d’euros. À en croire les informations du Daily Mirror, d’autres clubs saoudiens sont aussi intéressés, mais Al Hilal a la priorité. West Ham surveille également la situation de Martial, mais il est peu probable que les Hammers soient en mesure d’égaler les émoluments et les salaires proposés par le Moyen-Orient.

Le FC Barcelone boucle son mercato

Petit détour en Espagne et surtout en Catalogne, dans les pages intérieures de Sport on découvre que l’arrivée de Joao Cancelo au FC Barcelone n’est plus qu’une question d’heures. Il y a maintenant un accord de principe entre le club blaugrana et Manchester City. Le bras de fer a été intense pour que City accepte que Cancelo arrive en prêt, les Skyblues souhaitaient un transfert sec. L’équipe anglaise a obtenu que l’option d’achat du Barça à la fin de la saison soit légèrement supérieure aux 30 millions d’euros que l’entité barcelonaise avait prévus. L’option d’achat n’est pas obligatoire, mais elle peut le devenir si une série d’objectifs sont atteints. Par exemple, si le Barça se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ou si Cancelo joue 70% des matches sont option sera obligatoire. Puis le Barça se frotte les mains en attendant le prochain transfert de Coutinho. En effet, toujours d’après Sport, le Brésilien va bientôt rejoindre le championnat qatari contre une grosse somme. Il y a un peu plus d’un an, les Catalans transféraient Coutinho à Aston Villa pour 20 millions d’euros, mais surtout, le Barça s’est réservé 50% de la plus-value d’une future vente du joueur. La direction catalane espère que le club anglais va pousser le futur club de Coutinho à faire un gros chèque.

À lire

Al-Hilal : premier coup dur et grosse controverse pour Neymar !

Une finale en apothéose

Mais ce qui fait surtout les gros titres au pays de Sa Majesté, c’est la finale de la Coupe du Monde féminine. L’Angleterre affronte l’Espagne ce midi, «un match pour écrire l’histoire» peut on lire sur la première page de nombreux médias britanniques. «C’est le match de leur vie», titre le Daily Mirror et The Sun ce dimanche. Les graphistes du Sunday Times ont imaginé une poignée de main entre Millie Bright, capitaine des Three Lionesse et Bobby Charlton, héros de la Coupe du Monde 1966. Peut-être qu’on aura le droit au même dénouement ? Ce n’est pas vraiment au goût des journaux espagnols qui poussent déjà derrière les joueuses de la Roja. Mundo Deportivo, Sport, Marca, tout le monde espère voir les coéquipières de Salma Paralluelo soulever le trophée pour l’histoire. Plusieurs médias du pays pensent qu’une fois encore, ce seront les super-subs qui vont permettre aux Espagnoles de remporter ce choc en Australie.