PSG-LOSC : Presnel Kimpembe salue l’état d’esprit de son équipe

La suite après cette publicité

Victorieux du LOSC en toute fin de match ce dimanche au Parc des Princes (4-3), dans un scénario fou et ponctué de nombreux rebondissements, le PSG a enfin pu renouer avec le succès après trois défaites consécutives. Présent au micro de Prime Video après la rencontre, le capitaine du jour, Presnel Kimpembe, a savouré et salué la prestation de son équipe.

«C’est un match de fou. On se met vite dans le bain avec les deux premiers buts, on fait une très bonne première mi-temps, a analysé l’international français. En seconde période, on tombe un peu dans leur jeu et on encaisse ces deux buts là. C’était un match compliqué mais on a su relever la tête pour finalement l’emporter. Le fait de perdre nous était resté en travers de la gorge, et on a su se transcender pour gagner.»

À lire

PSG-LOSC : en grande colère, Luis Campos est descendu sur le bord du terrain