Officiel Liga Portugal

Le FC Porto prolonge Francesco Farioli

Par Valentin Feuillette
1 min.
Francesco Farioli sur le banc de Nice @Maxppp

Le FC Porto a prolongé le contrat de son entraîneur italien Francesco Farioli jusqu’au 30 juin 2028, confirmant la continuité de son projet sportif. L’accord intervient à un moment clé de la saison et témoigne de la confiance du club envers l’Italien pour diriger l’équipe première.

FC Porto
𝐎 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚 🔄 A ambição também 💙

FC Porto e Francesco Farioli prolongam contrato até 2028 ✍️

#SeguimosJuntos
Voir sur X

Le staff technique s’étoffe avec l’arrivée de Felipe Sánchez, ancien adjoint à la Real Sociedad et collaborateur de Farioli dans plusieurs clubs européens. Il rejoint notamment Dave Vos, Lino Godinho, Lucho González et André Castro, tandis que Callum Walsh, Osman Kul, Iñaki Ulloa et Diogo Almeida complètent l’encadrement technique du club.

