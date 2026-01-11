Liga Portugal
Le FC Porto prolonge Francesco Farioli
1 min.
@Maxppp
Le FC Porto a prolongé le contrat de son entraîneur italien Francesco Farioli jusqu’au 30 juin 2028, confirmant la continuité de son projet sportif. L’accord intervient à un moment clé de la saison et témoigne de la confiance du club envers l’Italien pour diriger l’équipe première.
La suite après cette publicité
FC Porto @FCPorto – 21:28
𝐎 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚 🔄 A ambição também 💙Voir sur X
FC Porto e Francesco Farioli prolongam contrato até 2028 ✍️
#SeguimosJuntos
FC Porto e Francesco Farioli prolongam contrato até 2028 ✍️
#SeguimosJuntos
Le staff technique s’étoffe avec l’arrivée de Felipe Sánchez, ancien adjoint à la Real Sociedad et collaborateur de Farioli dans plusieurs clubs européens. Il rejoint notamment Dave Vos, Lino Godinho, Lucho González et André Castro, tandis que Callum Walsh, Osman Kul, Iñaki Ulloa et Diogo Almeida complètent l’encadrement technique du club.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
CAN 2025 : bagarre générale, arbitre sous escorte policière, échauffourées, scènes de chaos après Algérie-Nigéria
Explorer