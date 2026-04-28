Le penalty parfait d’Ousmane Dembélé contre le Bayern

Ce duel entre le PSG et le Bayern Munich, à l’occasion des demi-finales aller de la Ligue des Champions, est en train de tenir toutes ses promesses. Effectivement, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur le score de 3-2, au terme d’une première période particulièrement animée et riche en spectacle.

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Les 22 acteurs de la rencontre pensaient d’ailleurs sûrement quitter la pelouse sur ce score de 2-2, suite au joli but de Michael Olise. Mais juste avant la mi-temps, Ousmane Dembélé a inscrit le 3-2, d’un penalty parfaitement exécuté. Le Français a placé un missile côté gauche des cages de Manuel Neuer, qui avait bien plongé mais n’a pas pu s’interposer.