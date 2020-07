Suivez la finale PSG-OL en direct commenté !

Le live complet ici

L'OL en 3-5-2 avec Lopes

Rudi Garcia reconduit, lui, le système avec une défense à trois travaillé pendant les amicaux. Anthony Lopes prend la place de Ciprian Tatarusanu dans les buts (ce dernier étant touché au dos), derrière un trident Marçal-Marcelo-Jason Denayer. Maxwel Cornet et Léo Dubois sont les pistons qui entourent la triplette du milieu Bruno Guimarães-Aouar-Caqueret. Devant, Moussa Dembélé et Memphis Depay tenteront de porter le danger dans le camp parisien.

La composition de notre équipe pour cette finale de la @CoupeLigueBKT face au PSG ! 👊🏻🔴🔵#PSGOL pic.twitter.com/1yV65uxjnh — Olympique Lyonnais (@OL) July 31, 2020

Le PSG en 4-3-3 sans Sarabia

Pour cette finale, Thomas Tuchel doit composer avec de nombreux absents. Le tacticien allemand opte donc pour un 4-3-3, avec Mitchel Bakker à gauche, une charnière centrale Presnel Kimpembe-Thiago Silva et Layvin Kurzawa à droite, devant Keylor Navas. Au milieu, Marquinhos est associé à Marco Verratti et Idrissa Gueye, alors que l'attaque sera menée par le trio Mauro Icardi-Neymar-Angel Di Maria.

Bienvenue au Stade de France !

Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Foot mercato pour suivre le direct commenté de la 26ème et dernière finale de Coupe de la Ligue de l'histoire, opposant le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais. Le coup d'envoi est prévu pour 21h10.