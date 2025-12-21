Menu Rechercher
Commenter
Liga

Liga : Elche pulvérise le Rayo Vallecano

Par Allan Brevi
1 min.
Elche vs Betis @Maxppp
Elche 4-0 Vallecano

Dans le cadre de la 17e journée de Liga, Elche recevait le Rayo Vallecano et a dominé son adversaire de bout en bout. Les locaux ont rapidement pris l’avantage grâce à Hector For, qui a ouvert le score dès la 6e minute, permettant à Elche de rentrer à la pause avec une avance minimale de 1-0. Dès le retour des vestiaires, l’équipe d’Elche a accéléré et creusé l’écart grâce à Rodriguez, puis à German Karabinaite, portant le score à 3-0 et scellant pratiquement le sort de la rencontre.

La suite après cette publicité

Dans les arrêts de jeu, Martim Neto a inscrit le 4e but, parachevant une victoire écrasante pour Elche. Ce succès permet aux locaux de grimper à la 9e place du classement de Liga, confirmant leur solidité à domicile, tandis que le Rayo Vallecano reste en difficulté et stagne à la 15e position, incapables de réagir malgré quelques occasions.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Elche
Vallecano

En savoir plus sur

Liga Liga
Elche Logo Elche
Vallecano Logo Rayo Vallecano
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier