Liga : Elche pulvérise le Rayo Vallecano

Dans le cadre de la 17e journée de Liga, Elche recevait le Rayo Vallecano et a dominé son adversaire de bout en bout. Les locaux ont rapidement pris l’avantage grâce à Hector For, qui a ouvert le score dès la 6e minute, permettant à Elche de rentrer à la pause avec une avance minimale de 1-0. Dès le retour des vestiaires, l’équipe d’Elche a accéléré et creusé l’écart grâce à Rodriguez, puis à German Karabinaite, portant le score à 3-0 et scellant pratiquement le sort de la rencontre.

Dans les arrêts de jeu, Martim Neto a inscrit le 4e but, parachevant une victoire écrasante pour Elche. Ce succès permet aux locaux de grimper à la 9e place du classement de Liga, confirmant leur solidité à domicile, tandis que le Rayo Vallecano reste en difficulté et stagne à la 15e position, incapables de réagir malgré quelques occasions.