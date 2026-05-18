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CdM 2026 : la liste tant attendue de la RDC pour son retour au Mondial

Par Valentin Feuillette
3 min.
RD Congo vs. Bénin - CAN 2025 @Maxppp

La RDC s’apprête à vivre un moment historique avec une première participation à la Coupe du monde depuis 1974. Le sélectionneur Sébastien Desabre a dévoilé une liste ambitieuse mêlant expérience européenne et talents locaux pour tenter de créer l’exploit dans le groupe K face au Portugal, à la Colombie et à l’Ouzbékistan. Des cadres comme Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba et Yoane Wissa seront les principaux leaders des Léopards.

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La liste comprend les gardiens Timothy Fayulu, Lionel Mpasi et Mike Epolo. En défense : Aaron Wan-Bissaka, Gédéon Kalulu, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Steve Kapuadi, Rocky Bushiri, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba et Dylan Batubinsika. Au milieu : Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Nathan Mukau, Charles Pickel, Ngal’ayel Mukau Mbuku, B. Cipenga, Théo Bongonda et Gaël Kakuta. En attaque : Meschack Elia, Fiston Mayele, Cédric Bakambu, Simon Banza et Yoane Wissa.

Pub. le - MAJ le
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