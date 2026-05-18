Le FC Barcelone a 3 nouveaux noms pour le poste de numéro 9

Le FC Barcelone n’avait plus rien à jouer, hier soir face au Betis. Mais les Catalans ont tout de même tenu à faire leurs adieux au Camp Nou avec brio, s’imposant 3-1 face à un Betis pour qui ce match n’avait également plus vraiment d’enjeu. Il y avait volonté de rendre hommage à Robert Lewandowski pour sa dernière à la maison, lui qui va bien quitter le club au terme de son contrat, comme il l’a annoncé via un communiqué officiel publié samedi.

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Si l’avenir du goleador polonais devrait s’écrire en Arabie saoudite, où un juteux contrat l’attend à Al-Hilal, le Barça doit lui trouver un remplaçant. Julian Alvarez (Atlético de Madrid) était la priorité, mais cette piste a pris du plomb dans l’aile, principalement à cause du prix de l’opération, alors que le PSG serait aussi sur le coup. Alors que João Pedro (Chelsea) était le plan B, c’est une option qui s’est aussi compliquée avec l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc des Blues, puisque l’Espagnol souhaiterait évaluer ses joueurs avant de prendre des décisions mercato.

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Le Barça ne veut pas être pris au dépourvu

Ce n’est pas encore mort pour l’Argentin ni pour le Brésilien, mais ça s’est compliqué, surtout que le Barça voulait boucler le dossier du numéro 9 avant le Mondial. Une situation qui oblige donc le Barça à se trouver d’autres alternatives. Comme l’indique la Cadena SER, le nom de Lautaro Martinez (Inter) est sur la table. Déjà suivi par le passé, l’attaquant argentin est de retour sur la liste du Barça, alors que son contrat à Milan expire en 2029.

Il n’est pas seul puisque Mikel Oyarzabal, l’attaquant de la Real Sociedad et de la sélection espagnole, est aussi sur la short-list dans le cas où Alvarez et Pedro soient considérés intransférables. Enfin, le nom de Dusan Vlahovic (Juventus), qui a l’avantage d’être libre donc gratuit, revient aussi dans les discussions en interne, mais il s’agirait d’un des derniers choix. L’été va être chaud à Barcelone…