PSG : pas de nouveau stade avant 10 ans

Ces dernières semaines, on ne parle que du potentiel nouveau stade du PSG. Alors que la direction a décidé d’abandonner son projet de rénovation du stade et a donc arrêté les négociations avec la ville de Paris, les recherches d’un nouveau site se poursuivent. Mais si certains supporters s’enflamment sur un futur proche hors du Parc des Princes, la réalité est différente.

La suite après cette publicité

Selon les informations du Parisien, le PSG ne risque pas de déménager prochainement puisque ce genre de dossier prend énormément de temps. Pire encore, on évoque ainsi des travaux d’une dizaine d’années pour ce stade. « Il faut être clair, tout le monde s’excite sur ce nouveau stade, mais s’ils le construisent en moins de dix ans, ce sera un exploit. C’est un projet à très long terme et on n’a pas le couteau sous la gorge, on est au Parc des Princes jusqu’en 2044 (ndlr : date de la fin du bail emphytéotique dont jouit le club). Il n’est pas question de prendre une décision dans l’urgence. L’enjeu est trop important, on ne peut pas se permettre de se tromper. Il y a beaucoup de démarches à faire, on avance tranquillement », a confié un proche du dossier. Voilà qui devrait calmer un peu les ardeurs.