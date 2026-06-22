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Ligue 1

OM : l’AS Roma a appelé Frank McCourt pour Mason Greenwood

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Frank McCourt @Maxppp

Cet été, l’AS Roma veut s’attacher les services de Mason Greenwood. Joueur avec lequel les Romains se sont déjà entendus. Mais il reste le plus gros à faire, à savoir s’entendre avec Marseille, qui veut 55 M€ pour l’Anglais de 24 ans.

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Ce lundi, La Repubblica révèle que la Louve souhaite se rapprocher de ce que demande l’OM en versant 20 M€ immédiatement. Le reste sera versé sur les deux ou trois prochaines années. Ce qui ne fait pas les affaires des Phocéens qui doivent renflouer leurs caisses pour satisfaire la DNCG. Le média italien ajoute que Dan Friedkin, le propriétaire américain de la Roma, a appelé son compatriote et boss de l’OM, Frank McCourt. Ils ont échangé au sujet de ce transfert. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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