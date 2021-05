Serie B : Salernitana rejoint Empoli en Serie A, Monza en barrages

Alors qu'on savait déjà qu'Empoli allait évoluer en Serie A la saison prochaine, le second ticket faisait l'objet d'une lutte entre Salernitana (2e, 66 points) et Monza (3e, 64 points). Opposé à Pescara, Salernitana devait s'imposer pour assurer sa montée dans l'élite italienne. C'est désormais chose faite avec une victoire 3-0. D'autant plus que dans le même temps Monza a chuté contre Brescia (2-0). Salernitana retrouve la Serie A pour la première fois depuis la saison 1998-1999.

De son côté, Monza l'équipe de Mario Balotelli devra donc passer par des barrages tout comme Lecce (4e). Les deux équipes affronteront respectivement les vainqueurs de Citadella (6e) - Brescia (7e) et de Venise (5e) - Chievo Vérone (8e). Le vainqueur de ce tournoi à six équipes rejoindra Empoli et Salernitana en Serie A.

Le classement de la Serie B