Soccer Aid : Wayne Rooney va faire équipe avec Tyson Fury

Créé en 2006, le match Soccer Aid organisé par l’UNICEF est chaque année une réussite, et représente l’une des principales vitrines de l’association internationale pour l’enfance. En presque 20 ans d’existence, il en effet a rapporté plus de 120 millions d’euros. Et cette année, l’équipe d’Angleterre sera menée sur la pelouse d’Old Trafford par un duo assez invraisemblable. En effet, l’ancien attaquant de Manchester United Wayne Rooney sera épaulé de l’ex-boxeur professionnel Tyson Fury pour coacher une équipe d’Angleterre ou on retrouvera notamment Gary Neville, Paul Scholes, Joe Hart et Jermain Defoe.

«Je suis un grand fan de boxe, donc le faire aux côtés de Tyson Fury est fantastique. Nous allons prendre ça très au sérieux», a déclaré Wayne Rooney après l’annonce de cette collaboration originale. «Tout le monde sait que je suis un grand fan de Manchester United. C’est spécial pour moi que le match soit à Old Trafford cette année», s’est exclamé de son côté Tyson Fury. Si leurs adversaires ne sont pas encore connus, la présence de l’ancien défenseur italien Leonardo Bonnuci a été confirmée.