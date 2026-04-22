Coupe de France : porté par un immense Elye Wahi, l’OGC Nice dompte Strasbourg et rejoint le RC Lens en finale !

Et si l’OGC Nice créait la sensation en cette fin de saison ? Dans une demi-finale de Coupe de France disputée au stade de la Meinau, Strasbourg et Nice se retrouvaient pour une place en finale, avec en ligne de mire un déplacement décisif au Stade de France pour le titre face au RC Lens, déjà qualifié après sa large victoire la veille face à Toulouse (4-1). Une affiche à fort enjeu, surtout pour Strasbourg, qui voit cette compétition comme une véritable opportunité de réaliser une fin saison historique. Engagés encore en Ligue Conférence, les Alsaciens vivent en revanche un exercice très irrégulier en Ligue 1, où ils stagnent à une 8e place décevante. Dans cette fin de saison où la Coupe de France prend une importance capitale, le RCSA n’avait plus qu’un objectif en tête : aller chercher un titre en cette fin de saison. Nice, de son côté, arrivait dans un contexte bien différent et beaucoup plus fragile. Sans victoire depuis plus d’un mois, avec une dernière réussite remontant au 14 mars face à Angers, le Gym traverse une période très compliquée et se bat avant tout pour son maintien en Ligue 1.

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Dans ce contexte, Claude Puel a donc opté pour un dispositif prudent avec 5 défenseurs, avec Clauss et Bard sur les couloirs et Wahi en pointe pour tenter de jouer les coups en transition. De son côté, Strasbourg s’appuyait sur Emegha, en forme depuis son retour en force face à Mayence, épaulé par Moreira, Enciso et Godo, sans Barco mais avec El Mourabet à la maîtrise au milieu et Chilwell sur le flanc gauche. Dans un premier quart d’heure globalement équilibré, les deux équipes se sont neutralisées avec beaucoup d’imprécisions et peu de continuité dans le jeu, même si certaines intentions commencent à apparaître, notamment côté strasbourgeois avec un Diego Moreira très actif sur son couloir. Elye Wahi a d’abord buté sur le poteau à la 13e minute après une frappe à bout portant, avant que Godo ne manque le cadre à la 20e sur une tentative du droit en faveur du RCSA. Mais Strasbourg s’est grandement rapproché de l’ouverture du score à la 23e minute : après une récupération haute de Moreira et un bon centre en retrait, la frappe contrée de Julio Enciso est revenue dans les pieds d’Emanuel Emegha, qui a manqué le cadre dans une énorme situation à quelques mètres des cages de Dupé.

Elye Wahi délivre Nice, Strasbourg peut nourrir des regrets

Les deux formations se sont surtout neutralisées en première période, avec une légère domination des Alsaciens dans la possession (65 %), sans qu’aucune ne parvienne à prendre réellement l’ascendant, les deux formations se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0) à la pause. Alors que Strasbourg a manqué l’ouverture du score dès la 50e minute : après un joli mouvement collectif, Diego Moreira a trouvé Julio Enciso dans la surface, mais le Paraguayen, après une feinte de centre, a vu sa frappe croisée frôler le poteau gauche niçois… Dans la foulée, Nice a puni les Alsaciens en transition : à la 51e minute, Jonathan Clauss a lancé Elye Wahi sur la droite, et l’ancien attaquant de l’OM a ajusté Mike Penders d’un tir croisé malgré le retour d’Andrew Omobamidele pour ouvrir le score (0-1). Heureusement pour les hommes de Gary O’Neil, El Mourabet est venu stopper net une nouvelle projection niçoise, qui aurait pu coûter très cher, avec un geste salvateur de sa part dans sa surface.

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Pour réagir au but niçois et à un passage compliqué, le coach strasbourgeois a procédé à deux changements offensifs, avec les entrées de Nanasi à la place d’Emegha et de Yassine à la place de Chilwell. Des ajustements qui n’ont pas immédiatement porté leurs fruits, Nice frôlant même le break à la 66e minute sur un centre de Melvin Bard, repoussé in extremis en corner par un Diego Moreira encore précieux défensivement. Ensuite, Enciso a tenté sa chance en solitaire avec une frappe enroulée depuis l’extérieur de la surface à la 69e minute, mais celle-ci n’a pas trouvé le cadre. Encore très entreprenants, les pensionnaires de la Meinau ont continué de pousser avec une nouvelle situation à la 71e minute : Diego Moreira, trouvé sur la gauche, a centré en retrait à travers la surface après une remise de Martial Godo, mais Gessime Yassine manque sa reprise de volée, qui passe au-dessus du cadre. Les efforts des Strasbourgeois ont failli payer à la 76e minute, mais la tête de Julio Enciso, bien servi par Nanasi, a été repoussée de justesse sur sa ligne par Maxime Dupé, auteur d’un arrêt décisif.

Le match a ensuite basculé pour de bon pour les Strasbourgeois, avec un scénario cruel à la 80e minute : lancé vers le but, l’entrant Mohamed-Ali Cho est déséquilibré dans la surface par Ismaël Doukouré. Après recours à la VAR, le penalty était confirmé pour Nice. En pleine réussite ce soir, Elye Wahi a transformé la sentence à la 82e minute d’une frappe puissante à gauche, prenant Mike Penders à contre-pied pour s’offrir un doublé et faire le break (0-2). Après un match dominé, mais surtout frustrant, les locaux se voient éliminés aux portes de la finale et devront aller chercher la C4 pour sauver leur saison, tandis que les hommes de Claude Puel retrouveront ainsi le RC Lens en finale de la Coupe de France au Stade de France le 22 mai prochain.