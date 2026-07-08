Coupe du Monde 2026 : Didier Deschamps réagit à la désignation des 5 arbitres argentins pour France-Maroc

Didier Deschamps était forcément très attendu pour cette conférence de presse programmée à la veille du quart de finale de Coupe du Monde entre la France et le Maroc. Très rapidement, le sélectionneur national a été interrogé sur le choix de la FIFA de désigner cinq arbitres argentins pour gérer le match. Et DD assure ne pas y voir de signes d’influence.

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« Non, après vous pouvez être certains à vous interroger, mais je pars du principe qu’il y a des désignations, on ne peut rien y faire. Je fais confiance aux arbitres, j’espère que Monsieur Tello sera aussi bon que Letexier et ses assistants. Évidemment, il y a toujours des décisions qui peuvent amener à discussion. Tout dépend de quel côté on se situe. L’adversaire, c’est le Maroc, je ne considère pas l’arbitre comme un adversaire, bien au contraire », a-t-il confié.