LdC : la police hongroise appelle des renforts pour les supporters du PSG

Ce samedi, la finale de Ligue des Champions bat son plein à Budapest. Après une première période terne et marquée par l’ouverture du score précoce d’Arsenal, le PSG a accéléré au retour des vestiaires. Ainsi, Ousmane Dembélé a égalisé peu après l’heure de jeu sur penalty. Euphoriques après l’égalisation parisienne, plusieurs supporters ont craqué et lancé des fumigènes, enfreignant les règles de sécurité du stade hongrois.

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Les forces de l’ordre hongroises ont appelé des renforts au pied de la tribune des supporters parisiens après plusieurs fumigènes craqués et lancés pour célébrer l’égalisation du PSG.@footmercato pic.twitter.com/i0JbcbN0S4 — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) May 30, 2026

Face à ce moment de tension, la sécurité hongroise a immédiatement réagi en déployant des renforts massifs au pied de la tribune parisienne. Un cordon de police s’est positionné face aux supporters afin de contenir tout débordement et d’éviter que la situation ne compromette la suite de cette finale sous haute surveillance.