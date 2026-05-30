Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue des Champions

LdC : la police hongroise appelle des renforts pour les supporters du PSG

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Des supporters de Rennes au Roazhon Park @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Ce samedi, la finale de Ligue des Champions bat son plein à Budapest. Après une première période terne et marquée par l’ouverture du score précoce d’Arsenal, le PSG a accéléré au retour des vestiaires. Ainsi, Ousmane Dembélé a égalisé peu après l’heure de jeu sur penalty. Euphoriques après l’égalisation parisienne, plusieurs supporters ont craqué et lancé des fumigènes, enfreignant les règles de sécurité du stade hongrois.

La suite après cette publicité

Face à ce moment de tension, la sécurité hongroise a immédiatement réagi en déployant des renforts massifs au pied de la tribune parisienne. Un cordon de police s’est positionné face aux supporters afin de contenir tout débordement et d’éviter que la situation ne compromette la suite de cette finale sous haute surveillance.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier