Nice et l'OM vous régalent

7 points en 3 matches et une 2e place au classement de Ligue 1. La saison a plutôt bien débuté pour l'OM malgré une préparation chaotique et de la défiance envers le nouveau coach Igor Tudor. Mais attention, un premier choc attend les Phocéens et un match pour le moins particulier face à Nice. Souvenez-vous, l'an passé, la rencontre avait été arrêtée rapidement après un jet de bouteille sur Dimitri Payet. Cette saison, le match a été placé à 15h ce dimanche avec, espérons-le, des esprits apaisés dans les tribunes. Car sur le terrain, l'ambiance s'annonce déjà bouillante entre deux équipes au potentiel offensif important et qui se doivent de l'emporter. L'OM voudra conforter sa place de dauphin derrière le PSG tandis que Nice cherchera à remporter sa première victoire. Mais attention, le GYM pourrait être fatigué après sa prolongation éprouvante en Conférence League ce jeudi. Si vous voulez miser sur ce duel du sud de la France, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous offre jusqu’à 200€ de bonus et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1 (offre valable jusqu'au 29 août 2022 inclus).

La suite après cette publicité

Parmi les différents paris proposés par FDJ, voici trois cotes* intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

match nul 2-2 entre Nice et l'OM (cote à 13,00)

Match spectaculaire en prévision à l'Allianz Riviera de Nice. Entre une équipe azuréenne émoussée après sa prolongation face à Tel Aviv en barrage de Conférence League, mais qui pourra tout de même compter sur le renfort de Nicolas Pepé débarqué jeudi en provenance d'Arsenal, et une équipe marseillaise qui régale offensivement (7 buts en 3 matches), mais qui encaisse également un but par match, il devrait y avoir du spectacle. Et entre Nice qui a déjà concédé deux nuls et l'OM qui a fait 1-1 à Brest pour son seul match de la saison, tout laisse augurer un match nul entre les deux formations.

Alexis Sanchez marque (cote à 3,65)

Après une mi-temps face à Brest et 64 minutes contre Nantes, Alexis Sanchez monte en puissance avec l'OM. Et quoi de mieux que l'ambiance bouillante de l'Allianz Riviera pour permettre à l'ancienne star du Barça, d'Arsenal et de l'Inter Milan pour marquer son premier but en Ligue 1.

Combiné buteurs A.Delort et A.Gouiri (cote à 9,75)

Étincelant la saison passée avec le Gym (26 buts à eux deux), le tandem Andy Delort-Amine Gouiri se doit d'enfin lancer sa saison. Et quoi de mieux que l'apport de l'insaisissable Nicolas Pépé pour permettre aux deux hommes de briller face à un adversaire que le duo adore martyriser (4 buts pour Gouiri, 3 pour Delort). Amine Gouiri, qui avait marqué à deux reprises face à l'OM l'an passé et Andy Delort buteur également en Coupe de France lors du carton 4-1 contre le club phocéen, avaient fait très mal au club présidé par Pablo Longoria, pourquoi cela changerait ?

Alors n’attendez plus : profitez dès maintenant de l’offre exclusive Parions Sport en Ligne pour Foot Mercato (valable jusqu'au 29 août 2022 inclus) : jusqu'à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1. N’hésitez pas à nous partager en commentaire vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ce match Nice-OM.

(*cotes soumises à variations)