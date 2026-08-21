Mercato OL : coup de théâtre dans le dossier Malick Fofana !

De retour sur les terrains après une saison 2025/2026 marquée par une longue absence en raison de sa grosse blessure à la cheville, Malick Fofana (21 ans) sera-t-il vendu durant les derniers jours du mercato ? L’Olympique Lyonnais doit toujours renflouer ses caisses et n’a pas fermé la porte à un départ de l’ailier international belge, à condition qu’un club mette au moins 40 M€ sur la table. Depuis, la donne a quelque peu évolué.

La suite après cette publicité

Alors qu’un accord était annoncé entre l’AS Roma et Fofana, et que la Roma voulait tenter de convaincre les Lyonnais avec un prêt payant à hauteur de 5 M€, assorti d’une obligation d’achat sous conditions de 30 M€ (+ des bonus et un pourcentage à la revente), l’avancée du dossier dépendait en grande partie du cas Rodrigo Mora. En clair, le premier recruté barrait la route au deuxième. Depuis, l’ailier portugais du FC Porto s’est officiellement engagé avec les Giallorossi en échange de 25 M€ (pour 50% des droits économiques). De quoi compliquer les choses pour Fofana. Et ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Objectif Luis Henrique

Les Gones ne sont plus qu’à un match d’une qualification en Ligue des Champions. Et s’ils parviennent à éliminer Fenerbahçe, les Rhodaniens toucheront au moins 23 M€. Un enjeu financier qui a conduit l’OL à exiger la présence du Belge pour le barrage retour de mercredi prochain. « Je pense que oui, il sera là. C’est très important, je crois en tous les joueurs de notre équipe. Ils seront prêts pour le prochain match », avait confié Fonseca après le match aller. Aujourd’hui, tout semble indiquer que l’entraîneur portugais pourra jouir des services de son ailier contre Fenerbahçe et pendant une grande partie de la saison de L1.

La Repubblica assure que l’AS Roma a stoppé les négociations. Après avoir enrôlé Mora, le propriétaire du club romain, Dan Friedkin, a refusé de donner son feu vert pour une autre opération de 30-35 M€. Une information confirmée par Il Messaggero qui assure que la piste Fofana s’est considérablement refroidie. Enfin, les médias italiens ajoutent que la priorité du club de la Louve est désormais de renforcer les côtés de sa défense et que l’objectif numéro 1 est d’obtenir le prêt de l’ancien Marseillais Luis Henrique, qui évolue à l’Inter. Des nouvelles qui soulageront sans doute les supporters lyonnais.