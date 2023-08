Chelsea : Mauricio Pochettino fait le point sur le cas Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Chelsea, Romelu Lukaku (30 ans) est au coeur de nombreuses rumeurs de transfert cet été. Pour autant, l’attaquant belge, un temps annoncé de retour à l’Inter Milan, n’a toujours pas trouvé une porte de sortie à la hauteur de ses attentes. Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino a fait un point sur la situation de son protégé.

«Rien n’a changé. Si vous souhaitez et le club souhaite trouver une solution, alors le club me dira que quelque chose a changé. Je suis ici et j’ai accepté une situation qui était déjà faite. Je n’ai pas pu changer quoi que ce soit», a ainsi lancé l’ancien technicien du PSG. Affaire à suivre…