Liverpool : Arne Slot pointe les failles après le revers à Brighton

Après la défaite de Liverpool sur la pelouse de Brighton (2-1), les Reds voient leur objectif Ligue des Champions s’éloigner. Le technicien néerlandais, Arne Slot, a pointé les raisons des récents revers, sans chercher à se dédouaner, lui qui a encore perdu Hugo Ekitike sur blessure lors de la rencontre. Heureusement, l’international français ne devrait pas être absent pour longtemps.

La suite après cette publicité

«Il y a toujours de la pression à Liverpool, sur moi comme sur les joueurs, c’est tout à fait normal. Nous nous sommes qualifiés pour les quarts de finale de la FA Cup et de la Ligue des champions, mais en championnat, nous devons absolument assurer notre qualification pour la prochaine Ligue des champions. Je peux vous dire pourquoi nous avons perdu dix fois : nous encaissons des buts en fin de match, et aujourd’hui, cela s’ajoute à la situation des blessés. Ce n’est pas mon rôle de chercher des excuses, mon rôle est de trouver des solutions, et c’est ce que j’ai essayé de faire aujourd’hui. Ça a plutôt bien fonctionné pendant les 45 premières minutes», a-t-il expliqué au micro de la BBC.