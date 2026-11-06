Arsenal : mais où est passé Martin Zubimendi ?

Il y a encore quelques mois, Martin Zubimendi était l’un des hommes forts d’Arsenal. Recruté pour environ 70 millions d’euros à la Real Sociedad à l’été 2025, l’international espagnol avait rapidement trouvé sa place dans l’entrejeu des Gunners. Titulaire lors de 34 des 38 journées de Premier League et auteur de plus de 3 000 minutes de jeu, il avait largement contribué au titre de champion d’Angleterre remporté par les hommes de Mikel Arteta. Mais depuis la reprise, son statut a radicalement changé. Après neuf journées de championnat, Zubimendi n’a disputé que 99 minutes en Premier League, sans la moindre titularisation. En Ligue des champions, il n’a eu droit qu’à une brève apparition, tandis que ses deux seules titularisations de la saison ont eu lieu en Coupe de la Ligue. Le contraste est saisissant pour un joueur qui figurait encore parmi les éléments les plus utilisés de l’effectif il y a quelques mois. Une situation que l’intéressé ne cache pas avoir du mal à vivre. « Évidemment, ce n’est pas idéal. Nous aimons tous être des joueurs importants, tout le monde a un peu d’ego et veut jouer », a-t-il reconnu auprès de RTVE.

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Comment expliquer une telle chute dans la hiérarchie ? Le premier élément de réponse se trouve dans le recrutement estival d’Arsenal. Avec l’arrivée de Bruno Guimarães pour environ 87 millions d’euros, Mikel Arteta dispose désormais d’une nouvelle option majeure. Le Brésilien est venu renforcer un secteur où Declan Rice et Martin Ødegaard occupent déjà une place importante, tandis que Myles Lewis-Skelly a également gagné du terrain. Mais la concurrence n’explique pas tout. Zubimendi a aussi été freiné par plusieurs problèmes physiques, notamment une blessure à la cheville en octobre, avant de se casser le nez contre Everton. Il avait d’ailleurs dû porter un masque de protection lors de son apparition face à Fleetwood Town en Coupe de la Ligue. Ces contretemps ont compliqué sa quête de temps de jeu dans une équipe qui continue d’obtenir des résultats. La saison dernière déjà, l’Espagnol avait perdu sa place en fin d’exercice au profit de Lewis-Skelly, titularisé lors de la finale de la Ligue des champions. Depuis, il n’est jamais véritablement parvenu à retrouver son statut d’indiscutable.

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Un départ dès janvier désormais envisagé

Interrogé sur la situation de son milieu de terrain, Mikel Arteta a toutefois tenu à calmer le jeu. « C’est un joueur très important pour nous. Il a été malchanceux avec ce qui est arrivé à sa cheville, puis à son nez », a expliqué l’entraîneur espagnol en conférence de presse. Le technicien a également rappelé que la concurrence faisait partie du quotidien d’Arsenal : « nous avons des options au milieu et, comme tout le monde, il doit être prêt. Tout le monde aura des occasions de jouer. Ensuite, il s’agit d’être performant et d’aider l’équipe à gagner. » Malgré son faible temps de jeu, Arteta assure que l’attitude de Zubimendi reste irréprochable, saluant son investissement et sa volonté d’aider le collectif. Mais cette confiance affichée publiquement ne se traduit toujours pas par une place sur le terrain. Dimanche dernier, lors de la victoire d’Arsenal à Liverpool (1-0), l’ancien joueur de la Real Sociedad est encore resté sur le banc pendant l’intégralité de la rencontre.

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Face à cette situation, l’hypothèse d’un départ prend désormais de l’ampleur. Selon la presse anglaise, Zubimendi est prêt à envisager un transfert dès le mercato hivernal pour retrouver un rôle important. Sept grandes formations européennes auraient été informées de sa situation : le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Chelsea et Liverpool. Arsenal pourrait même étudier la possibilité d’un prêt afin de permettre à son joueur de retrouver du temps de jeu, sans forcément acter une séparation définitive. Pour l’instant, aucune opération n’est bouclée et Arteta continue d’affirmer qu’il compte sur son international espagnol. Mais à 27 ans, après avoir été un titulaire incontournable du champion d’Angleterre, Zubimendi se retrouve face à un choix important pour la suite de sa carrière.