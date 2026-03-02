Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Matchs Amicaux

L’Algérie va affronter les Pays-Bas en juin

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
@Elhadjiloum @Elhadjiloum

Pour la première fois depuis 2014, l’Algérie va retourner à la Coupe du monde. Raillé pour leurs absences lors des deux derniers Mondiaux, les Fennecs veulent arriver revanchards et bien préparés pour cette échéance estivale. Pour ce faire, les hommes de Vladimir Petkovic vont enchaîner les matches amicaux dans les prochaines fenêtres internationales.

La suite après cette publicité
Équipe d'Algérie de football
مباراة ودية | Friendly Game

#LesVerts⭐️⭐️ | #123vivalAlgérie🇩🇿
Voir sur X

Ainsi, les coéquipiers de Riyad Mahrez défieront l’Uruguay et le Guatemala à la fin du mois. Juste avant la Coupe du monde, l’Algérie disputera un autre match amical face aux Pays-Bas le 3 juin prochain comme l’a annoncé la Fédération algérienne de football sur ses réseaux sociaux. Un match spécial pour Anis Hadj-Moussa et Ramiz Zerrouki qui vont jouer à Rotterdam, dans le stade du Feyenoord qu’ils connaissent très bien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Algérie
Pays-Bas

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Algérie Flag Algérie
Pays-Bas Flag Pays-Bas
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier