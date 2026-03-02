L’Algérie va affronter les Pays-Bas en juin

Pour la première fois depuis 2014, l’Algérie va retourner à la Coupe du monde. Raillé pour leurs absences lors des deux derniers Mondiaux, les Fennecs veulent arriver revanchards et bien préparés pour cette échéance estivale. Pour ce faire, les hommes de Vladimir Petkovic vont enchaîner les matches amicaux dans les prochaines fenêtres internationales.

Ainsi, les coéquipiers de Riyad Mahrez défieront l’Uruguay et le Guatemala à la fin du mois. Juste avant la Coupe du monde, l’Algérie disputera un autre match amical face aux Pays-Bas le 3 juin prochain comme l’a annoncé la Fédération algérienne de football sur ses réseaux sociaux. Un match spécial pour Anis Hadj-Moussa et Ramiz Zerrouki qui vont jouer à Rotterdam, dans le stade du Feyenoord qu’ils connaissent très bien.